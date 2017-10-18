Глава Минсельхоза Карелии свозил общественницу на звероферму в Пряжу

Владимир Лабинов, исполняющий обязанности министра сельского и рыбного хозяйства Карелии, посетил Пряжинскую звероферму вместе с общественницей Дарьей Каликиной, устроившей пикет в защиту умирающих от голода животных.

В минувший вторник 17 октября и.о министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов посетил Пряжинскую звероферму.

Посетить ферму и лично ознакомиться с текущим положением дел Владимир Лабинов пригласил общественницу Дарью Каликину, которая днем ранее провела одиночный пикет у здания правительства с требованием принятия срочных мер по отношению к животным на звероферме в Пряже.

По результатам посещения фермы Владимир Лабинов дал комментарий:

- Состояние животных удовлетворительное, можно отметить улучшение состояния поголовья зверей по сравнению с прошлой неделей, звери регулярно обеспечиваются питанием в соответствии с графиком кормления. Объем кормов ежедневно увеличивается и превышает 4500 кг, однако он всё еще не соответствует необходимым нормативам. Фактов каннибализма не обнаружено. Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия постоянно держит ситуацию с кормами на контроле, общаемся с собственником в целях недопущения срывов кормления. Касаемо последующего забоя зверей, то он будет осуществляться в соответствии с установленными ветеринарами правилами.