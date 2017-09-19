Исправительные учреждения Карелии готовы к зиме

На приобретение материалов и выполнение работ для подготовки к новому отопительному сезону было потрачено 6 миллионов рублей, большая часть которых поступила из федерального бюджета.

Выделенное финансирование позволило подготовиться к предстоящим холодам качественно и в срок. Проведен капитальный ремонт участков тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в ИК-7, ЛИУ-4, СИЗО-2. Смонтирована новая нитка сетей отопления и горячего водоснабжения от ИК-7 до СИЗО-2. Закуплен и смонтирован новый водогрейный котел в ФКЛПУ РБ-2. Подготовлены кабельные и воздушные электрические линии. За счет установки в учреждениях УИС Карелии 250 светодиодных светильников, произведенных в ЛИУ-4, за первое полугодие 2017 года достигнута экономия средств в размере более 600 тысяч рублей.

Во всех учреждениях создан нормативный запас котельно-печного топлива. С начала года в учреждения поступило 1702,76 тонн угля. Заключен контракт на поставку дополнительных 4034 тонн угля.

Кроме того, были проведены гидравлические испытания теплотрасс, водогрейных котлов, промывка и опрессовка тепловых узлов и внутренних систем холодного и горячего водоснабжения. Специально созданная комиссия республиканского УФСИН дала качественную оценку подготовки исправительных учреждений к отопительному сезону. Учреждения, показавшие наилучшие результаты в подготовке к отопительному сезону будут отмечены соответствующими дипломами.