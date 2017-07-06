Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу известного в Карелии политика Девлета Алиханова.

Мы ничуть не удивились, когда узнали, что жалобу "Алиханов против России" приняли к рассмотрению, хотя большинство запросов из нашей страны ЕСПЧ по разным причинам отсеивает. Заявление известного карельского предпринимателя и политика не только не отклонили, но и приняли по нему решение в самые короткие сроки – вместо стандартных шести месяцев, ответили через два. Причина тут может быть только одна – все слишком очевидно в тех документах и тех доказательствах, которые привел Алиханов европейским правозащитникам, рассказывая о своей судьбе.

История того, что произошло с Девлетом Алихановым, на самом деле, чудовищная, и на сегодняшний день не имеет аналогов в России, хотя определенная практика рассмотрений таких дел в ЕСПЧ существует. Известный карельский политик и предприниматель, немолодой уже человек два с половиной года просидел за решеткой в одиночной камере без приговора суда, не признанный виновным в совершении какого-либо противоправного поступка. При этом, как справедливо полагают многие, ему выдвинули надуманное обвинение по экономическому делу, которое противоречит федеральному законодательству и сложившейся по всей России практике приватизации государственного и муниципального имущества.

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