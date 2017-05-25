08:15, 25 Мая 2017
Итальянские хризантемы сожгли в Петрозаводске
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Зараженные цветы уничтожили в Петрозаводске, сообщили в карельском Россельхознадзоре.
В минувший вторник. 23 мая, в ходе карантинных фитосанитарных мероприятий, проведенных специалистами Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, в отношении поступившей в республику партии срезанных цветов (хризантемы) импортного происхождения (Италия) в количестве 60 штук, обнаружен карантинный объект – западный цветочный (калифорнийский) трипс.
В соответствии с действующим законодательством в области карантина растений зараженная продукция была сожжена.
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