Иван Романов пытался разводить овец на острове Кижи

Экс-директор музея Кижи, бывший глава Карелии Андрей Нелидов рассказал об идеях, которые генерировал его советник Иван Романов.

В среду в суде Андрей Нелидов продолжил давать показания, так как у гособвинения появились к нему дополнительные вопросы, хотя сегодня должен был представить свою версию событий Иван Романов.

- Я вам уже пояснил, что это специфичный человек специфичного характера, - рассказал Нелидов в суде в среду. – У него 10 идей в день. Там была идея развести овец. Причем он сначала начинает ее реализовывать. Потом приходит и говорит: "Я закупил овец". Я говорю: "Каких овец?" Он отвечает: "Мы их выпустим на поле у вас в музее. Это оживит площадку. К тому же это доходный бизнес. Они будут есть траву, рожать этих овчат или кого там правильно..."

По словам Нелидова, он отверг эту идею, потому что за животными некому ухаживать, а зимой их негде будет держать и они все вымрут.

"И таких было много вариантов. Но, чтобы у вас не сложилось, что Иван глупые идеи кидал – из 10 его идей три выстреливали как гениальные", - добавил Нелидов.

Ранее Андрей Нелидов в суде рассказал, что за время своей работы в музее Кижи Романов реализовал четыре проекта: интернет-магазин по продаже сувенирной продукции, прокат велосипедов на острове, организация экскурсий на лошадях и реконструкция портовых сооружений.

Судебное следствие по делу Нелидова и Романова приближается к завершению. Нелидову инкриминируется получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, экс-директор музея-заповедника "Кижи" при посредничестве советника Романова в 2015 году получил от предпринимателя 4 млн 630 тысяч рублей взяток. За это он предоставлял коммерсантам возможность беспрепятственной торговли на территории музея на острове Кижи.