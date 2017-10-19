Из банкомата на Кукковке украли деньги
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В Петрозаводске по горячим следам задержали мужчину, который подозревается в краже денег из банкомата.
Инцидент произошел, когда женщина с ребенком пыталась снять деньги из банкомата, установленного на Кукковке, рассказали в региональном МВД.
"В момент подтверждения терминалом операции выдачи наличных горожанку отвлек ее маленький ребенок. Когда владелица средств вновь обратила свое внимание к лотку выдачи денег, в нем отсутствовала заказанная сумма – 6 700 рублей. Кто успел буквально за десятки секунд тайно похитить финансы – женщина не знала", - отметили в министерстве.
Потерпевшая обратилась в полицию, после чего на место выехал наряд патрульно-постовой службы.
"Сотрудники ППСП Петрозаводска своевременно предприняли действия для установления примет подозреваемого. Как только ориентировка на некого мужчину была получена, наряд приступил к отработке территории. Причем стражи правопорядка не только вели наблюдение, но и с помощью открытых источников установили маршрут подозреваемого", - сообщили в МВД.
В итоге подозреваемого обнаружили у себя в квартире.
"Ранее судимый 33-летний мужчина успел купить спиртное на похищенные деньги", - отметили в ведомстве, добавив, что мужчина был доставлен в отдел полиции.
Возбуждено дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.
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