Из банкомата на Кукковке украли деньги

В Петрозаводске по горячим следам задержали мужчину, который подозревается в краже денег из банкомата.

Инцидент произошел, когда женщина с ребенком пыталась снять деньги из банкомата, установленного на Кукковке, рассказали в региональном МВД.

"В момент подтверждения терминалом операции выдачи наличных горожанку отвлек ее маленький ребенок. Когда владелица средств вновь обратила свое внимание к лотку выдачи денег, в нем отсутствовала заказанная сумма – 6 700 рублей. Кто успел буквально за десятки секунд тайно похитить финансы – женщина не знала", - отметили в министерстве.

Потерпевшая обратилась в полицию, после чего на место выехал наряд патрульно-постовой службы.

"Сотрудники ППСП Петрозаводска своевременно предприняли действия для установления примет подозреваемого. Как только ориентировка на некого мужчину была получена, наряд приступил к отработке территории. Причем стражи правопорядка не только вели наблюдение, но и с помощью открытых источников установили маршрут подозреваемого", - сообщили в МВД.

В итоге подозреваемого обнаружили у себя в квартире.

"Ранее судимый 33-летний мужчина успел купить спиртное на похищенные деньги", - отметили в ведомстве, добавив, что мужчина был доставлен в отдел полиции.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.