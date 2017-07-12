ВИДЕО: Из-за аварии на водопроводе десятки петрозаводчан остались без воды

На ул.Московской прорвало трубу, работают аварийные бригады, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Сегодня 12 июля в районе 18.00 возле дома 12 по улице Московской произошла авария на сетях холодного водоснабжения предприятия "ПКС-Водоканал".

В результате прорыва трубы диаметром 600 мм оказалась залита водой территория улицы Московской и ее пересечения с Октябрьским проспектом и набережной Варкауса.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник дала поручение в кратчайшие сроки оценить масштаб случившегося и выработать меры по устранению последствий аварии.

В настоящее время на месте работают две аварийные бригады "Водоканала", а также сотрудники МЧС. Специалисты "ПКС-Водоканал" производят ограничение подачи воды в магистраль. Десять близлежащих домов на время проведения работ отключены от холодного водоснабжения. Для ограничения проезда к месту производства работ привлечены сотрудники ГИБДД.

В четверг утром в Администрации города совместно со специалистами будут определены дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять для восстановления водоснабжения района в полном объеме.

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