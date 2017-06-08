Из-за двух тысяч рублей молодые люди жестоко избили своего знакомого в Милиоративном

В Петрозаводске перед судом предстанут двое молодых людей, обвиняемых в грабеже, сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, в ночь на 1 января 2017 года обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на улице в поселке Милиоративном Прионежского района, для совершения открытого хищения напали на ранее знакомого мужчину. В ходе нападения обвиняемые повалили потерпевшего на землю и потребовали отдать им деньги, которые у него имелись. После того, как потерпевший отказался выполнять требования нападавших, они избили его, нанеся множественные удары ногами по телу, а затем похитили из карманов одежды деньги на сумму более 2 тысяч рублей, рассказали в Следкоме Карелии.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет.