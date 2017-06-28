16:31, 28 Июня 2017
Из-за отмены роуминга домоседам придется платить за путешественников
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Замглавы Минкомсвязи Дмитрий Алхазов заявил, что отмена платы за роуминг может негативно отразиться на абонентах, которые не выезжают из домашнего региона.
Операторы связи прогнозируют рост среднего размера тарифов, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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