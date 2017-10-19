Из-за пластики Ксения Стриж стала похожа на Гарика Сукачева

Ведущая программы на "Русском радио" выложила совместную фотографию с Ксенией Стриж.

"Роскошная Ксения Стриж сегодня была у нас в вечернем шоу. Вспоминали юность, совсем ещё недавнюю. А сейчас Ксения возвращается к истокам — играет свой моноспектакль по веселым рассказам Ксении Драгунской", — подписала фото Алла Довлатова.

Как пишет uznayvse, пользователей впечатлил внешний вид 50-летней Ксении Стриж. Некоторые увидели внешнее сходство телеведущей с музыкантом Гариком Сукачевым.

"Смотрела передачу "На 10 лет моложе" с Ксенией Стриж, пластику сделали и вроде бы все замечательно, но стало совсем другое лицо!", "Как будто сестра Гарика Сукачева!", "Как похожа стала на солистку группы Роксет", "Это Ксения? Да ну....", "Чё-то Ксюша стала похожа на Гарика С.", "Хорошо, фото подписано. Я Ксению не узнала. А мне наоборот, нравилось, что она не гонится за модой на вечную пластическую молодость", "Чудо пластической хирургии…", — пишут в комментариях пользователи.

Редакция uznayvse.ru напоминает, летом этого года Ксения Стриж участвовала в шоу Первого канала "На 10 лет моложе". Женщине провели подтяжку лица, коррекцию второго подбородка и верхнего века, заменили родные зубы на имплантаты, в области скул и в губы закачали филлеры.