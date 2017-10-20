Из-за плохого состояния дорог в Карелии отменили рейсовые автобусы

Жители нескольких районов временно не смогут пользоваться междугородним транспортом.

Как сообщили в ГУП "Карелавтотранс", в связи с неудовлетворительным состоянием автодорог Суоярви - Лахколампи - Поросозеро и Суоярви - Суйстамо – Ляскеля до ряда населенных пунктов временно не будут ходить междугородние автобусы.

Так, временно не выполняются рейсы на междугородном автобусном маршруте № 512 "Петрозаводск - Сортавала через Суоярви".

Рейсы на маршрутах № 521 "Петрозаводск - Поросозеро через Суоярви" и № 511 "Петрозаводск - Найстенъярви через Суоярви" временно выполняются только до Суоярви.