14:41, 20 Октября 2017
Из-за плохого состояния дорог в Карелии отменили рейсовые автобусы
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20.10.17 14:51
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Жители нескольких районов временно не смогут пользоваться междугородним транспортом.
Как сообщили в ГУП "Карелавтотранс", в связи с неудовлетворительным состоянием автодорог Суоярви - Лахколампи - Поросозеро и Суоярви - Суйстамо – Ляскеля до ряда населенных пунктов временно не будут ходить междугородние автобусы.
Так, временно не выполняются рейсы на междугородном автобусном маршруте № 512 "Петрозаводск - Сортавала через Суоярви".
Рейсы на маршрутах № 521 "Петрозаводск - Поросозеро через Суоярви" и № 511 "Петрозаводск - Найстенъярви через Суоярви" временно выполняются только до Суоярви.
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