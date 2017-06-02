Из-за снегопада в первый день лета на трассе произошло ДТП

Два грузовика столкнулись в Кемском районе.

На 870-м километре трассы М-18 "Кола", в Кемском районе, 1 июня в 11.45 в условиях снегопада, на участке дороги с производством дорожных работ, столкнулись седельного тягача Volvo с полуприцепом и грузового автомобиля MAZ.

Как сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", в результате столкновения грузовые автомобили съехали в кюветы, MAZ опрокинулся, автопоезд "сложился". К счастью, обошлось без жертв.