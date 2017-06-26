"Из зоны прогулок и отдыха в Петрозаводске решили сделать огромную резервацию"

Главные события недели. Авторский взгляд журналиста и блогера Евгения Белянчикова.

Ходили слухи, что из-за трагедии на Ладожском озере могут отменить День города в Петрозаводске. Слава богу, не отменили. А то запрещать все подряд с хэштегом #какбычегоневышло у нас теперь нынче вошло в моду. Детские лагеря запрещают, митинги запрещают, говорить и писать правду запрещают.

И все же не удержались городские власти и не смогли не попасть в общероссийский тренд. Из зоны прогулок и отдыха они решили сделать огромную резервацию, огороженную со всех сторон гаденьким таким желтым забором и металлоискателями. На моей памяти такое происходит на главном городском празднике впервые. То же можно сказать и о количестве полиции, нацгвардии и прочих людей в форме, которые проверяли дамские сумочки на предмет наличия бомб и бутылок с коньяком. Все проезды к набережной также перегородили КамАЗами и троллейбусами, чтобы ни один мальчик на самокате, не говоря уже про машины, не смог проехать.

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