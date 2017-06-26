Избирательная комиссия приняла от Ирины Петеляевой документы о выдвижении

ЦИК Карелии приняла документы от Ирины Петеляевой, выдвинутой кандидатом на выборы главы Карелии партией "Справедливая Россия".

Напомним, решение о выдвижении кандидата было принято 26 июня на конференции регионального отделения партии.

В этот же день Ирина Петеляева отнесла документы в избирательную комиссию.

Ирина Петеляева родилась 28 января 1959 года в Узбекистане. В 1981 году окончила Петрозаводский государственный университет; ей была присвоена квалификация преподаватель математики. В настоящее время является помощником депутата Госдумы Сергея Миронова и руководителем регионального отделения "Справедливой России".

На данный момент на должность губернатора Карелии претендуют восемь человек: Артур Парфенчиков (выдвинут "Единой Россией"), Николай Тараканов ("Родина"), Ольга Ильюкова ("Патриоты России"), Елена Гнетова ("Партия роста"), Евгений Ульянов (КПРФ), Евгений Беседный (ЛДПР), Игорь Алпеев ("Народ против коррупции") и Ирина Петеляева ("Справедливая Россия").

Выборы главы Карелии состоятся 10 сентября 2017 года.