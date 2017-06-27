Избивший родную мать петрозаводчанин получил четыре месяца колонии

Городской суд Петрозаводска вынес приговор мужчине, который обвинялся в избиении родной матери.

"Петрозаводским городским судом вынесен приговор ранее судимому за совершение кражи Г., который в марте текущего года, находясь по месту своего проживания, избил мать и открыто похитил у нее сотовый телефон", - сообщил суд.

Суд приговорил мужчину к четырем месяцам колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в силу.