Изменилось расписание междугородних автобусов и пригородных поездов в Карелии

В июне произошли изменения в расписании четырех рейсов пригородных поездов и трех рейсов междугородних маршрутов в Карелии.

Об этом сообщает "Петрозаводск транспортный".

Отменены запланированные на 11 июня рейсы электричек:

- N6377 "Медгора-Петрозаводск" отправлением из Медгоры в 14.05;

- N6378 "Петрозаводск-Медгора" отправлением из Петрозаводска в 08.10;

- N6376 "Свирь-Петрозаводск" отправлением из Свири в 15.20;

- N6375 "Петрозаводск-Свирь" отправлением из Петрозаводска в 07.57.

Изменения в движении автобусов можно узнать, перейдя по ссылке.