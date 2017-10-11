Изменилось расписание пригородных маршрутов из Петрозаводска

ГУП "Карелавтотранс" сообщил о переносе времени отправления автобусов.

Как сообщили в "Карелавтотрансе", с 10 октября изменилось время отправления автобусов по трем маршрутам.

Маршрут № 127 "Петрозаводск – Орзега": отправление в 18:15 переносится на 15:15, ежедневно (отправление из Орзеги в 19:30 - переносится на 16:30, ежедневно);

маршрут № 121 "Петрозаводск - ст. Деревянка": отправление в 15:45 переносится на 16:15, ежедневно (отправление из Деревянки 17:00 переносится на 17:30, ежедневно);

маршрут № 610 "Петрозаводск – Савиново – Ведлозеро": отправление в 7:20 переносится на 6:30, по понедельникам, средам, пятницам (отправление из Савиново в 8:00, из Ведлозера в 8:30 по понедельникам, средам, пятницам).