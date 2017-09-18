Плитка облицовочная Гольфстрим 200x330 мм оранжевый GF5
14 руб.
/
28 руб.
-50%
Экономия 14 руб
Смеситель кухня KEIL 20588 двурукий керам., метал. маховик
349 руб.
/
600 руб.
-42%
Экономия 251 руб
Дверное полотно Гладкое Миланский орех 2000х900х40 Ладора
690 руб.
/
990 руб.
-30%
Экономия 300 руб
Дрель акк. HAMMERFLEX ACD10.8M (10.8В, 1.2Ач, 0-350/1350 об/мин, 18Нм, 1 акк, Li-ion, 1.4кг)
1999 руб.
/
2999 руб.
-33%
Экономия 1000 руб

Пила бензиновая УБП 170
3490 руб.
/
5990 руб.
-42%
Экономия 2500 руб
Новости. Общество
10:04, 18 Сентября 2017

Изменилось расписание рейса Петрозаводск – Костомукша

По теме

Власти Петрозаводска заявили в УФАС на фирму, собиравшуюся благоустраивать "Ямку"
18.09.17 13:16
УФАС усмотрело признаки нарушения в рекламной SMS-рассылке "Билайн"
18.09.17 13:11
"КонтракТ" от Сампо.ру
18.09.17 13:10
Все новости
Загрузка...

Автобус будет выходить из столицы Карелии на 45 минут позже.

По сообщению предприятия "Карелавтотранс", с 18 сентября экспрессный рейс на Костомукшу будет отправляться с автовокзала Петрозаводска на 45 минут позже, то есть в 15.45.

Автобус будет прибывать в Костомукшу к 00.00. Обратный рейс (в 7.00) выполняется по обычному расписанию, то есть с заездом не только в Ругозеро, но и в Сегежу.

По теме

Власти Петрозаводска заявили в УФАС на фирму, собиравшуюся благоустраивать "Ямку"
18.09.17 13:16
УФАС усмотрело признаки нарушения в рекламной SMS-рассылке "Билайн"
18.09.17 13:11
"КонтракТ" от Сампо.ру
18.09.17 13:10
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.09.2017, 19:55
В Карелии столкнулись поезда - появились фото с места крушения
12.09.2017, 17:03
Итоги выборов:  победителей больше, чем один
13.09.2017, 09:21
Суд без события преступления
17.09.2017, 09:03
В Петрозаводске 18-летний водитель разбился на мосту
11.09.2017, 08:56
ЦИК: Парфенчиков победил на выборах главы Карелии
17.09.2017, 12:27
ВИДЕО: Девушка на иномарке провалилась в яму, свернув на Гоголевский мост

Аналитика

Сегодня 13:15
Политкухня
"Власть должна быть честной, открытой и подконтрольной обществу!"
В августе в Петрозаводске начал свою работу региональный штаб Алексея Навального, который намерен участвовать в президентской кампании-2018. Об этом разговор с Артёмом Корнышовым, координатором штаба политика в Карелии.
"КУРС на Варкауса". Курс на новую жизнь! 2
15.09.2017 14:30
Мы за ценой не постоим: сколько денег кандидаты потратили на выборы 3
15.09.2017 12:35
Связь-Банк: государственное в тренде
14.09.2017 11:55
Суд без события преступления 8
13.09.2017 09:21
Вся аналитика

Чтиво

13.09.2017 11:50
Личное мнение
Счастье быть шибздиком 1
Наш любимый блогер Наталья Ермолина рассказала о своей мантре, молитве, домашней заготовочке для Бога.
Могут ли не оштрафовать за нарушение Правил дорожного движения? 2
11.09.2017 10:16
Очень ждут фальсификаций 15
04.09.2017 17:13
Выборы смешат, Камирова плачет, Кобзон зажигает, кадеты служат 20
04.09.2017 15:28
архив чтиво

Медиа

Выборы главы республики Карелия
10.09.2017 12:59
все фото и видео

Афиша

Сегодня в городе (11)
Оно
Напарник
Гоголь. Начало (18+)
Удача Логана
Дозор джунглей
детям
Твое имя
Про любовь. Только для взрослых
Малыш на драйве
Гоголь. Начало (16+)
В гостях у Элис
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»