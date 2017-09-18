Изменилось расписание рейса Петрозаводск – Костомукша

Автобус будет выходить из столицы Карелии на 45 минут позже.

По сообщению предприятия "Карелавтотранс", с 18 сентября экспрессный рейс на Костомукшу будет отправляться с автовокзала Петрозаводска на 45 минут позже, то есть в 15.45.

Автобус будет прибывать в Костомукшу к 00.00. Обратный рейс (в 7.00) выполняется по обычному расписанию, то есть с заездом не только в Ругозеро, но и в Сегежу.