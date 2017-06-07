Изувеченный приятелем житель Карелии следователям сказал, что это он сам себя порезал

В Олонце правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по обвинению в даче заведомо ложных показаний.

Как рассказали в карельской прокуратуре, изначально мужчина являлся потерпевшим по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Следователи пришли к выводу, что ножевые ранения ему нанес его приятель. Однако потерпевший решил помочь другу избежать уголовной ответственности.

"На допросе он заявил следователю, что телесные повреждения причинил себе сам при попытке самоубийства, а товарищ в этом не виноват. При рассмотрении уголовного дела в суде потерпевший также утверждал, что подсудимый не причинял ему вреда здоровью. В судебном заседании показания потерпевшего были опровергнуты совокупностью собранных по уголовному делу доказательств и признаны судом ложными", - отметили в надзорном ведомстве.

В итоге дело – о даче заведомо ложных показаний – завели на самого потерпевшего. Оно уже направлено в суд.