Известная российская певица и режиссер поженились

Церемония бракосочетания состоялась в Швеции.

В СМИ появилась информация о том, что певица Земфира и актриса и режиссер Рената Литвинова поженились, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, свадьба состоялась в Швеции, где с 2009 года разрешены однополые браки. После этого женщины якобы отправились в путешествие, посетив Стокгольм и Таллин.

Представитель Литвиновой отказался комментировать сведения о бракосочетании.

Земфира и Литвинова часто работают вместе. В 2014 году певица представила официальное видео на песню "Жить в твоей голове", режиссером которого выступила Литвинова.

Ранее она снимала для исполнительницы клипы на такие песни как "Прогулка", "Мы разбиваемся" и "Во мне". Земфира, в свою очередь, писала звуковое сопровождение для нескольких фильмов Литвиновой.