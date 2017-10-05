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Новости. Общество
12:52, 05 Октября 2017
фото: politland.com

Известная российская певица и режиссер поженились

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Церемония бракосочетания состоялась в Швеции.

В СМИ появилась информация о том, что певица Земфира и актриса и режиссер Рената Литвинова поженились, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, свадьба состоялась в Швеции, где с 2009 года разрешены однополые браки. После этого женщины якобы отправились в путешествие, посетив Стокгольм и Таллин.

Представитель Литвиновой отказался комментировать сведения о бракосочетании.

Земфира и Литвинова часто работают вместе. В 2014 году певица представила официальное видео на песню "Жить в твоей голове", режиссером которого выступила Литвинова.

Ранее она снимала для исполнительницы клипы на такие песни как "Прогулка", "Мы разбиваемся" и "Во мне". Земфира, в свою очередь, писала звуковое сопровождение для нескольких фильмов Литвиновой.

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Комментарии

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User
2017-10-05 13:08:45
Бу-га-га!!! Вот так удар серпом по скрепам! :) КаковА будет реакция радикально-православной общественности?
кир
2017-10-05 13:02:55
Мы только этим и живем.
Гость
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