Известный актер снова поднял руку на женщину

Это случилось сразу после медового месяца.

Не так давно 43-летний Марат Башаров и 31-летняя Елизавета Шевыркова официально стали мужем и женой. Вскоре после росписи в ЗАГСе актер и его избранница устроили себе медовый месяц в Доминиканской республике. Правда, сразу после возвращения молодожены умудрились разругаться, сообщает woman.ru.

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова уже несколько лет живут вместе и воспитывают общего сына Марселя, который родился в июле 2016-го. Однако только в сентябре следующего года актер женился на своей возлюбленной. Вскоре после свадьбы молодожены отправились в свадебное путешествие в Доминиканскую Республику. А на днях вернулись и поссорились.

Как утверждают журналисты "Экспресс газеты", дело дошло до рукоприкладства. "Лиза писать заявление в полицию не стала, а пожаловалась брату. Тот сразу приехал и разобрался с зятем по-мужски", - рассказал близкий друг Федора Шевыркова. "Лиза, конечно, знала, что Марат бывает неадекватен. Он и на первую жену замахивался, и с предыдущей девушкой скверно обращался, а уж какие страсти-мордасти происходили между ним и Катей Архаровой, не знает только слепо-глухой", - продолжил инсайдер. Неизвестно, можно ли доверять словам друга Шевыркова.

Но, поговаривают, коллеги по театру, где сейчас служит Марат, заметили, что с его лицом не все в порядке. "В один из дней Башаров пришел весь какой-то помятый и с синяками. Наши девчонки тут же кинулись с расспросами. "С женой подрался!" - бросил с улыбкой Марат. Вот и попробуй разбери - пошутил или нет. Может, споткнулся и упал. Всякое ж бывает", - рассказали журналистам партнеры актера по спектаклю. Остается надеяться, что в скором времени Башаров опровергнет слухи о ссорах в семье. Какими получились дети у 8 самых красивых женщин мира.