Известный в Карелии бизнесмен Вадим Маркелов открыл тренажерную площадку в Йоэнсуу

Генеральный директор компании МВ Barbell Вадим Маркелов открыл в приграничном городе Финляндии спортивную площадку с уличными спортивными тренажерами.

Об этом Вадим Маркелов написал в Facebook.

"Площадка получилась на загляденье. На бетонную основу сначала установили силовые тренажеры и тренажеры для ворк аута. Затем, уложили пять слоёв основы, в которую входила резиновая крошка и измельчённый полимер. Все слои отдельно трамбовали. Затем положили покрытие из искусственной травы, трава длинной 7 см. Покрытие получилось мягкое и не травмоопасное. По европейским нормам, под турниками и брусьями не должно быть жесткого покрытия. Получились одна часть площадки с брусьями и турниками, вторая - с уличными тренажёрами с изменяемым весом серии Street Barbell", - написал предприниматель.

"Площадку представители администрации приняли и замечаний не было. На площадке немного позже, ещё будет свет. Под каждой крышей есть светильники, провода уже проложены внутри несущих столбов. <…> Приехали на открытие площадки представители администрации соседнего города. Там есть то же желание поставить аналогичную площадку. Провели успешно переговоры", - отметил он.

Площадку успели открыть до проведения главного мероприятия этого города - рок-фестиваля ilosaarirock, который состоится в будущие выходные.

"Наша площадка находится на территории спортивных сооружений, где и будет проходить это событие. Мы надеемся, что за три дня с нашей площадкой познакомится максимальное количество гостей", - добавил Вадим Маркелов.

Компания MB Barbell — крупнейший производитель спортивного оборудования в России. Предприятие расположено в Петрозаводске.