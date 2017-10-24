14:47, 24 Октября 2017
"Я многие вещи отсекал". Кто стоит за сокращением должности главного архитектора Петрозаводска?
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Евгений Фролов прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг сокращения должности главного архитектора Петрозаводска.
С 19 декабря должность главного архитектора Петрозаводска, которую на данный момент занимает Евгений Фролов, сокращают.
Сити-менеджер Ирина Мирошник объяснила это решение "мероприятиями по повышению эффективности деятельности чиновников в интересах решения вопросов местного значения"
Евгений Фролов в интервью корреспонденту интернет-издания "Вести Карелии" рассказал о деталях случившегося.
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