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Новости. Политика
14:47, 24 Октября 2017

"Я многие вещи отсекал". Кто стоит за сокращением должности главного архитектора Петрозаводска?

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Евгений Фролов прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг сокращения должности главного архитектора Петрозаводска.

С 19 декабря должность главного архитектора Петрозаводска, которую на данный момент занимает Евгений Фролов, сокращают.

Сити-менеджер Ирина Мирошник объяснила это решение "мероприятиями по повышению эффективности деятельности чиновников в интересах решения вопросов местного значения"
Евгений Фролов в интервью корреспонденту интернет-издания "Вести Карелии" рассказал о деталях случившегося.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2017-10-24 15:28:58
Сложно понять того архитектора, который дал согласие на здание через перекресток выше Универа.
Гарик
2017-10-24 15:14:52
Ясно , что в этом богом забытом регионе зажрались во власти все. Видимо при Сталине трети управленцем мы бы недосчитались , так как пользы от них нет и только один вред развитию региона.
однозначно
2017-10-24 15:09:06
"Огромный пучок вопросов, которые я сейчас решаю..". Какие конкретно? Хотя бы один вопрос выдернул из этого пучка и доложил горожанам. Пучкист
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