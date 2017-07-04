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Новости. Общество
11:09, 04 Июля 2017
фото: gov.karelia.ru

"Я очень рад, что вернулся в Карелию", признался Парфенчиков жителям Олонца

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В Олонце накануне состоялась встреча врио главы Карелии Артура Парфенчикова с местными жителями.

Как рассказали в республиканском правительстве, в рамках встречи, которая прошла в олонецком Дворце творчества и досуга, участники обсудили тарифы на тепло, строительство детского сада, ремонт дорог и другие темы.

 "Я очень рад, что вернулся в Карелию, и особенно это чувствую, когда посещаю дорогие сердцу места. Для меня приезд в Олонец – всегда душевное событие. Сюда 30 лет назад я приехал для того, чтобы начать государственную службу в прокуратуре. Здесь у меня родилась дочка, здесь прошёл один из самых прекрасных периодов моей жизни", - поделился в начале встречи личными воспоминаниями Артур Парфенчиков.

Руководитель региона рассказал о том, какие меры принимаются для решения самых острых проблем в районе. Одна из них – высокие тарифы на тепло. Население Олонецкого района, как и ряда других (Кемского, Беломорского, Лоухского, Лахденпохского, Сегежского) платит сегодня 3300 рублей за 1 Гкал. Это максимально высокий для республики тариф. Снизить его возможно. По словам Артура Парфенчикова, этим в преддверии отопительного сезона 2017-2018 годов и в связи с переводом на природный газ еще 11-ти котельных Олонецкого района занимается специально созданная при правительстве республики рабочая группа.


фото: gov.karelia.ru

Также был затронут вопрос строительства детского сада в поселке Ильинский. Вместо нескольких деревянных зданий, в которых располагается дошкольное учреждение, решено построить новое.

"Проектно-сметная документация на строительство детского сада на 200 мест готова, стоимость работ составит 139 млн рублей. Сейчас обсуждаются варианты финансирования, строительство объекта начнется в ближайшее время и, думаю, что в 2018 году детский сад будет сдан в эксплуатацию", - отметил Артур Парфенчиков.

Не менее актуален для олончан вопрос ремонта дорог. Состояние трассы "Усланка – Мегрега – Обжа" оставляет желать лучшего. Ремонтные работы здесь планируется провести этим летом, сообщил губернатор.

Непростая ситуация сложилась в ООО "Агрофирма "Тукса". Долги по налогам и зарплате, сокращение производства молока – все это привело некогда успешное предприятие в упадок. Участники встречи задали руководителю региона вопрос о перспективах деятельности агрофирмы. Артур Парфенчиков заверил, что ситуация с агрофирмой находится у него на постоянном контроле. На предприятии началась процедура по смене собственника, который заинтересован в сохранении и развитии производства, объяснил врио главы. Серьезность намерений потенциального инвестора подтверждает тот факт, что им выкуплена вся кредиторская задолженность предприятия, разработан план вывода агрофирмы из кризиса, который планируется к реализации после завершения судебного процесса, связанного с переходом прав.

Встреча жителей Олонецкого района с Артуром Парфенчиковым продолжалась более двух часов.

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Саныч, коль Дворец творчества и досуга, то и досужий)
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