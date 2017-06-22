"Я запрещаю говорить о пропавших детях в прошедшем времени"

Детский омбудсмен Карелии Оксана Старшова, рассказала, что ей помогает верить в чудо.

На выезде из Импилахти, у магазина, встретили детского омбудсмена Карелии Оксану Старшову, которая сообщила, что приехала встречаться с детьми и родителями.

Достаточно эмоционально Оксана Старшова заявила: "Я запрещаю журналистам говорить в прошедшем времени о пропавших детях. Да, конечно, температура, но есть шельфовая гряда островов. Надо верить! Та информация, которой я владею, придает силы. Мы не употребляем слово "были".

О том, как проходит спасательная операция, почему МЧС выгнали с базы и кто избил журналиста, читайте здесь.