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16:22, 21 Июня 2017

"Яблоко" решило не рассматривать вопрос о выдвижении кандидата на пост главы Карелии

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Вопрос о выдвижении кандидата на должность главы Карелии не рассматривался на заседании федерального бюро партии "Яблоко" в Москве сегодня и не будет рассмотрен на конференции регионального отделения партии завтра.

Сегодня в Москве проходит заседание федерального бюро партии "Яблоко". Одним из вопросов повестки, в частности, стало выдвижение кандидата на губернаторские выборы в Свердловской области. Большинством голосов принято решение об участии в кампании Евгения Ройзмана.

Ранее некоторые карельские СМИ сообщили, что в рамках этого заседания будет также рассмотрен вопрос о выдвижении кандидата на должность главы Карелии.

Однако как стало известно "Столице на Онего", этот вопрос не был включен в повестку сегодняшнего заседания и не рассматривался.

Кроме того, выяснилось, что не планируется рассматривать этот вопрос и на конференции регионального отделения партии, которая состоится в Петрозаводске завтра.

Судя по всему, "Яблоко" решило пропустить эти губернаторские выборы в Карелии.  

 

 

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