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06:30, 23 Июня 2017

"Яблоко" сменило лидера партии в Карелии

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Карельское отделение партии "Яблоко" возглавила депутат Законодательного собрания республики Ольга Залецкая, которую судят за мошенничество с муниципальным имуществом.

Такое решение было принято на партийной конференции, которая состоялась 22 июня в Петрозаводске. Кандидатуру Залецкой предложила включить в бюллетень для голосования зампредседателя отделения партии Галина Карасова. До этого партию возглавляла Александра Спиридонова, которая недавно написала заявление о выходе из "Яблока".

"Я благодарю всех делегатов за доверие, которое мне было сегодня оказано. Обещаю работать на благо жителей Карелии и очень надеюсь оправдать вашей доверие", - сказала Ольга Залецкая.

Депутат сказала, что она замужем, имеет двоих детей. Залецкая родилась в Сегеже, живет в Петрозаводске в трехкомнатной хрущевке.

"Муж у меня капитан дальнего плавания, но в связи с уголовным делом он уже год находится без работы, потому что события могу развиваться стремительно и допускать ту ситуацию, которая была и детей забрали в детский дом, мы не можем. Мы не рискуем, он принял решение остаться. Я ему очень признательна и чувствую его поддержку", - отметила она.
Дочь, по словам Залецкой, учится в Высшей школе экономики в Санкт-Петербурге, младший сын ходит в одной из школ Петрозаводска.

Напомним, Залецкую обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, известный в республике бизнесмен Василий Попов, его супруга, экс-депутат Заксобрания Карелии Анастасия Кравчук, Ольга Залецкая и бывший директор компании "Ленторг" Александра Корнилова с 2011-го по 2014 год, обманув чиновников мэрии Петрозаводска и должностных лиц Росреестра, приобрели по заниженной стоимости право на нежилое здание комбината школьного питания ( МУП "Петропит"), а также право на получение в собственность земельного участка. При рыночной стоимости имущества, превышающей 61 миллион рублей, здание было приобретено за 18,3 миллиона рублей. Поэтому, считают следователи, Петрозаводску был причинен ущерб на сумму более 42,7 миллиона рублей.

Уголовное дело рассматривается в городском суде Петрозаводска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Викентий
2017-06-23 09:08:28
Представить себе такое,в наше время, в 70-ые,депутат, да под статьёй!!!,да и мошенничать было практически невозможно,органы работали чётко и быстро и не выполняли
"заказов"....,до чего ж "мы" докатились....где 6-летнего ребёнка(вчера в программе Малахова),пытаются "сделать пьяным", а если бы не СМИ,то замяли бы дело ,это и дураку ясно....
Герман
2017-06-23 09:04:51
У нас тут многих еще можно судить ,была бы воля властьимущих.
2017-06-23 08:04:07
"Карельское отделение партии "Яблоко" возглавила депутат Законодательного собрания республики Ольга Залецкая, которую судят за мошенничество с муниципальным имуществом"
Пхахахахахахахххххххх :) куда мы катимся?!
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