"Яблоко" все-таки выдвинет своего кандидата на выборы главы Карелии?

"Яблоко" не исключает выдвижения кандидатов на посты глав Карелии и Пермского края.

Партия "Яблоко" не исключает выдвижения кандидатов на выборы главы Карелии и губернатора Пермского края, сообщает ТАСС со ссылкой на основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского.

"Мы ведем переговоры о выдвижении губернаторов в Петрозаводске и Перми. Идет проработка этих вопросов. Мы партия демократическая, если есть претендент, то он будет рассмотрен", - сказал Явлинский.

Конференцию регионального отделения "Яблока" в Карелии, на которой может быть рассмотрен вопрос о выдвижении кандидата на пост главы республики, планируется провести 22 июня.

Возможные имена кандидатов на пост главы Карелии в партии не называют.

Комментарий в пермском отделении партии "Яблока" ТАСС получить пока не удалось.

Выборы губернатора Пермского края и главы Карелии состоятся 10 сентября текущего года, в единый день голосования.