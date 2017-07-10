Ягоды в Финляндии теперь собирают граждане Таиланда

На сбор лесных ягод в Финляндию этим летом приедут 3 тысячи иностранцев, из них 83% - это тайцы.

В сезонных работах по сбору ягод в финских лесах по-прежнему заинтересованы в основном граждане Таиланда, сообщает "Фонтанка.Fi".

Собирать лесные ягоды в Суоми этим летом приедут 3 тысячи человек, подавляющее большинство из которых - 2500 - это граждане Таиланда. Остальные несколько сотен - это россияне, украинцы и белорусы.

Об этом рассказала Ханна-Лииса Юликорпи (Hanna-Liisa Ylikorpi) из финского справочного центра TE Office for North Ostrobothnia, созданного минтруда республики специально для сезонных работников.