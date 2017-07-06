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Новости. Общество
06:40, 06 Июля 2017

Ямы на дорогах начали заделывать в центре Петрозаводска

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Ямочному ремонту подвергнут проспект Карла Маркса, улицы Кирова, Варкауса, Ленинградскую и Луначарского в ближайшее время, сообщили в администрации города.

По словам заместителя главы администрации Петрозаводского городского округа – председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлии Мизинковой, это лишь первый этап работ в рамках контракта, заключенного с организацией "Автодорстрой". Всего в рамках контракта будет произведен ремонт 28 тысяч квадратных метров городских дорог

В мэрии напомнили, что сумма, сэкономленная в результате аукциона на проведение ямочного ремонта в Петрозаводске, а это – несколько миллионов рублей, также направлена на проведение дорожного ремонта.

Помимо этого, в ближайшее время будет начат полный ремонт дорожного покрытия на семи улицах города. Администрация Петрозаводска не оставила без внимания лидеров рейтинга "убитых" дорог, отмеченых гражданами на интерактивной карте проекта Общероссийского народного фронта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог". Карельский проспект и улица Торнева, где в мае побывала дорожная инспекция ОНФ, а также улицы Шотмана и Сулажгорская будут капитально отремонтированы этим летом. Ремонт будет сделан также на улицах Халтурина, Виданской и Машезерской. Ремонтные работы будут вестись организацией "Онегодорстрой".

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