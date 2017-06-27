"Яндекс" рассказал о популярных кулинарных запросах жителей Карелии

Компания "Яндекс" проанализировала статистику поисковых запросов в России, связанных с приготовлением пищи.

Согласно результатам исследования, чаще всего россияне ищут рецепты со словами "курица" или "куриный" — более 765 тыс. запросов в неделю. Второе место по популярности занимают запросы, связанные с картошкой, а третье — с мясом. Всего в месяц "Яндекс" отвечает более чем на 91 млн запросов о приготовлении еды.

В каждом регионе России есть свои характерные блюда, которые здесь готовят чаще, чем в других местах, и свои характерные продукты. Чтобы определить блюда и продукты, характерные для каждого региона, "Яндекс" выбрал из поисковых запросов наиболее популярные аффинитивные слова — те, которые встречаются в запросах из этого региона чаще, чем в среднем.

Так, чаще всего, по данным "Яндекса", пользователи Карелии ищут треску, форель, рябину, судака, бруснику, чернику, ряпушку, рыбу, окуня, бекон, волнушки, грибы.

Среди характерных для Карелии блюд "Яндекс" выделил: ликёр, калитки (карельские пирожки), ёжики (тефтели из фарша и риса), морс, "Тёщин язык" (консервированные овощи), пироги для зятя, рыбник (пирог с рыбой), мясо по-петровски, поджарку, польский соус к рыбе из яиц и масла.