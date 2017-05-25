Ярмарка узбекского трикотажа откроется в Петрозаводске

В ТРЦ "Лотос-Плаза" три дня будет работать ярмарка "Узбекский трикотаж".

Об этом сообщается в паблике торгово-развлекательного центра.

Отмечается, что ярмарка откроется 26 мая.

Можно будет приобрести одежду и обувь от производителей из Узбекистана, Беларуси и России.

