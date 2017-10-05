Языки коренных народов Карелии попали в "Красную книгу"

Среди исчезающих – три диалекта карельского и вепсский язык.

В этом году ЮНЕСКО обновило "Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения", который известен также как "Красная книга" исчезающих языков", сообщает портал "Черника". Сейчас в него включены почти 2,5 тысячи языков малочисленных народов, из которых более 130 проживают на территории Российской Федерации.

В число "краснокнижных" языков попали четыре, распространенных в Карелии. Это три диалекта карельского языка – собственно карельский, ливвиковский и людиковский, а также вепсский язык. Эксперты ЮНЕСКО отнесли собственно карельский и ливвиковский диалекты карельского языка к языкам, "определенно находящимся под угрозой исчезновения", а людиковский диалект и вепсский язык – к языкам, которые испытывают "серьезную угрозу исчезновения".

Согласно приведенным в Атласе ЮНЕСКО данным, количество носителей собственно карельского диалекта оценивается в 20 тысяч человек, причем в это число попали и носители языка, проживающие в Финляндии. На ливвиковском диалекте разговаривают около 25 тысяч человек, на людиковском – около трех тысяч, а на вепсском языке – свыше 3,6 тысячи человек, но эта цифра объединяет вепсов Карелии, Вологодской и Ленинградской областей.