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13:08, 28 Июня 2017

Языковой лагерь со студентами из Англии пройдет в Петрозаводске

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Единственный в Петрозаводске Международный языковой лагерь приглашает детей и подростков 5-16 лет провести каникулы на английском языке.

Центр "Инициатива" - уникальное место, в котором дети могут не только заниматься иностранными языками в течение учебного года, но также весело и с пользой отдыхать летом! В программе лагеря занятия английским и общение с носителями языка, ежедневные игры на свежем воздухе, полноценный обед и полдник, а также разнообразные развлекательные мероприятия. Смена деятельности, новые впечатления и постоянная занятость делают отдых незабываемым! Именно поэтому дети и подростки возвращаются в лагерь снова и снова. 


В июле 2017 года детей и подростков 5-16 лет ждут образовательно-развлекательные проекты с очаровательными студентками из Англии (Кембридж).

Дети 5-7 лет могут принять участие в полюбившейся смене "Маленькие Эйнштейны". Все вместе они будут путешествовать, знакомиться с культурой новых стран, создавать костюмы, танцевать, делать поделки, рисовать, гулять, учить новые слова на английском и фиксировать все в своей собственной книге путешествий "Travel Book"!

"Школа суперспособностей" на английском языке приглашает новых учеников 7-10 лет, чтобы раскрывать и развивать свои способности и таланты! Экскурсии, игры на свежем воздухе, изготовление поделок, танцевальная зарядка, квесты и английский с носителями языка! Ваши дети всегда будут увлечены и заняты!

Для всех, кто увлечен фото- и видеосъемкой, блоггингом, английским, а также готов попробовать себя в съемках настоящей передачи в лагере будут работать две смены "Орел и решка" для подростков 11-13 лет и "Revizorro in Ptz" с преподавателем из Канады Ллойдом Морином для подростков 14-16 лет.  Мастер-классы от известных людей Петрозаводска, общение на английском, работа в команде, а также развитие навыков критического мышления, постановки и достижения цели.



Присоединяйтесь к Международному языковому лагерю 3-14 июля! Количество мест ограничено!

Подробности о лагере на сайте Центра "Инициатива"

Запись по телефону 67-18-82, в офисе на пр. Карла Маркса, 20 и в личном сообщении https://vk.com/centrinit.

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