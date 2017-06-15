Юная петрозаводчанка стала жертвой мошенника, преступление было совершено в торговом центре

В МВД Карелии рассказали о преступлении, которое было совершено в отношении 18-летней девушки в одном из торговых комплексов Петрозаводска.

Девушка лишилась телефона стоимостью 8 тысяч рублей.

"Выяснилось, что в одном из торговых комплексов она встретилась с молодым человеком. Они поговорили, а потом он попросил одолжить телефон для срочного звонка. Взяв гаджет, собеседник набрал номер и отошел в сторону, якобы разговаривая, а затем неожиданно скрылся", - отметили в министерстве.

Местонахождение подозреваемого установлено. Этот 18-летний молодой человек ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Телефон девушки у него изъят.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.