Юноша-сладкоежка попал под уголовную статью

Полицейские раскрыли кражу денег из спортивного зала в Петрозаводске.

По данным пресс-службы МВД Карелии, 30 апреля в раздевалке спортивного объекта в Петрозаводске была совершена кража денег.

"Юный спортсмен отправился на тренировку и оставил в кармане куртки 10 000 рублей. Когда он вернулся в помещение, которое закрывалось на ключ, выяснилось, что деньги пропали. Заявление о преступлении поступило в дежурную часть", - рассказали в ведомстве.

Полицейские выяснили, что в раздевалку наведывался подросток. Он убедил работника администрации, что также тренируется в данном учреждении. Ему поверили, так как юноша был в спортивной одежде, запыхавшийся после долгого бега.

Оперативники УМВД России по Петрозаводску установили личность подозреваемого по видеозаписи. Им оказался несовершеннолетний юноша. Он находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело по статье кража.

"Похищенные средства он потратил на сладости", - добавили в МВД.