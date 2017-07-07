18:20, 07 Июля 2017
Юные петрозаводчане вынесли из гипермаркета алкоголя на 8 тысяч рублей
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В Петрозаводске 20-летний юноша и 16-летний подросток украли из гипермаркета 5 бутылок дорого алкоголя, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Карелии.
В минувший четверг 6 июня в 16.16 в гипермаркете "Лента" сработало средство экстренного вызова полиции по ул. Ленинградской, д. 13. Группа задержания, прибыв на объект, выяснила, что два молодых человека похитили 5 бутылок дорогостоящего алкоголя примерно в одно и то же время.
Молодой человек 1996 года рождения пронёс мимо кассы три бутылки дорогостоящих алкогольных напитков на сумму около шести тысяч рублей.
В это же время, не оплатив товар, несовершеннолетний гражданин 2001 года рождения пронёс мимо кассы две дорогостоящих бутылки водки.
Задержанные доставлены в Отдел полиции.
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