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Новости. Происшествия
18:20, 07 Июля 2017

Юные петрозаводчане вынесли из гипермаркета алкоголя на 8 тысяч рублей

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В Петрозаводске 20-летний юноша и 16-летний подросток украли из гипермаркета 5 бутылок дорого алкоголя, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Карелии.

В минувший четверг 6 июня в 16.16 в гипермаркете "Лента" сработало средство экстренного вызова полиции по ул. Ленинградской, д. 13. Группа задержания, прибыв на объект, выяснила, что два молодых человека похитили 5 бутылок дорогостоящего алкоголя примерно в одно и то же время.

Молодой человек 1996 года рождения пронёс мимо кассы три бутылки дорогостоящих алкогольных напитков на сумму около шести тысяч рублей.

В это же время, не оплатив товар, несовершеннолетний гражданин 2001 года рождения пронёс мимо кассы две дорогостоящих бутылки водки.

Задержанные доставлены в Отдел полиции.

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