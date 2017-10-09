Юный кондопожанин попался на угоне автомобиля из Петрозаводска

Благодаря бдительности кондопожских полицейских был выявлен подозреваемый в угоне, сообщает МВД Карелии.

Наряд ДПС Кондопоги на одной из улиц ночью остановил автомобиль под управлением молодого человека. Вырванный замок зажигания выглядел подозрительно, поэтому сотрудники полиции уделили водителю пристальное внимание. Выяснилось, что остановленный гражданин находится за рулем незаконно.

Машина была угнана из Петрозаводска на Голиковке. В беседе с полицейскими подозреваемый, 19-летний житель Кондопоги, пояснил, что специально приехал в карельскую столицу, чтобы извлечь материальную выгоду незаконным путем. Завладев машиной, он отправился на ней обратно в Кондопогу.

Правоохранителям города бумажников фигурант уже знаком по фактам краж из транспорта.