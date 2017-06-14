Юрий Александров приглашает на откровенный разговор любителей оперы в Петрозаводске

В Музыкальном театре Карелии состоится открытая встреча с художественным руководителем оперы, народным артистом России Юрием Александровым.

В преддверии премьеры оперы Г. Доницетти "Любовный напиток" главный режиссер Музыкального театра республики встретится со зрителями и поговорит о театре, о прошлом и будущем оперы.

Александров – один из ведущих музыкальных режиссеров России, снискавший славу новатора оперного искусства. Мастер ставит оперные спектакли по всему миру, в том числе в Америке – в "Метрополитен", в Италии – в "Ла Скала" и "Арена ди Верона". Его спектакли отличает особый почерк – опера у Александрова предстает перед зрителями живой человеческой историей. Именно это делает его работы столь востребованными у публики и столь понятными ей, считают в Музыкальном театре Карелии.

Когда после трехлетней реконструкции Музыкальный театр набирал оперную труппу, именно на имя Александрова в Карелию "слетелись" молодые талантливые артисты. Многие из них тогда только заканчивали консерваторию. За семь лет работы под руководством своего наставника они выросли в зрелых мастеров, которые могли бы составить честь любому театру. Эльвина Муллина, Евгения Гудкова, Ольга Маслова, Анастасия Аверина, Андрей Блаховский и многие другие артисты состоялись именно благодаря работе с Юрием Александровым. "Они все просеяны через мои руки", – признавался режиссер в одном из интервью карельской прессе. Раскрыть личность артиста – такую задачу мастер ставит перед началом работы над любым спектаклем и добивается ее решения, создавая вместе с певцами яркие образы и уникальные характеры.

Александровской постановкой оперы Дж. Верди "Травиата" открылся первый после капитального ремонта театральный сезон, она была представлена карельской публике в октябре 2009 года. Затем Юрий Александров поставил на сцене Музыкального театра Карелии "Евгения Онегина", "Мадам Баттерфляй", "Пиковую даму", "Кармен", "Севильского цирюльника". Нынешний театральный сезон также заканчивается работой Александрова. Оперу Гаэтано Доницетти "Любовный напиток" публика увидит 5 и 6 июля.

"Про людей, их взаимоотношения, а значит – про оперу и жизнь, про молодые таланты и опытных солистов, про новые постановки и вдохновение и пойдет речь на встрече режиссера с петрозаводской публикой, которую, по его собственному признанию, он "нежно любит, поскольку она тонко чувствует душевность спектакля, смыслы, которые мы вкладываем, отдачу артистов, их талант...", - анонсируют встречу в театре.

Открытая встреча в клубе любителей Музыкального театра пройдет 15 июня. Начало в 18.00, вход свободный.