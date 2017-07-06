Юрист про ЗАО "Пряжинское": Банкротство уже неизбежно

Юрист Владислав Ан, представляющий интересы компаний, предоставлявших кредиты ЗАО "Пряжинское", прокомментировал ситуацию с кризисом на карельском предприятии.

Владислав Ан утверждает, что имущество предприятия распродается перед неминуемым банкротством, а работники "Пряжинского" оказались брошены на произвол судьбы.

Подробнее о непростой ситуации, сложившейся в ЗАО "Пряжинское", читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".