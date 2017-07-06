13:18, 06 Июля 2017
Юрист про ЗАО "Пряжинское": Банкротство уже неизбежно
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Юрист Владислав Ан, представляющий интересы компаний, предоставлявших кредиты ЗАО "Пряжинское", прокомментировал ситуацию с кризисом на карельском предприятии.
Владислав Ан утверждает, что имущество предприятия распродается перед неминуемым банкротством, а работники "Пряжинского" оказались брошены на произвол судьбы.
Подробнее о непростой ситуации, сложившейся в ЗАО "Пряжинское", читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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