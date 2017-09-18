К чему привела оптимизация карельского образования?

Чиновники считают кадровые потери и срочно ищут деньги на повышение зарплат педагогам.

По словам первого заместителя министра образования Татьяны Васильевой, правительство Карелии "проводит работу" на федеральном уровне и ищет резервные источники финансирования.

"Система образования за три последних года провела значительные мероприятия для поиска внутренних источников, - уточнила Васильева. - По нашей оценке, они практически исчерпаны, это связано с рядом экономических целевых показателей, в частности, количеством обучающихся, которые приходятся на одного педагога. Когда мы представляем данные, то говорим о том, что у нас все оптимально в соответствии действующими рекомендациями и методиками. За счет внутренних ресурсов - больше нет возможностей".

Подробнее о ситуации с оптимизацией в образовательной системе читайте в статье на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".