К Дню города в Карелии ищут волонтеров для показа собак
По теме
В Суоярви приют для животных ждет помощников.
В группе города ВКонтакте появилась информация о том, что приюту для бездомных животных нужна помощь волонтеров.
Если вы любите собак и готовы посвятить 1,5-2 часа хвостатому другу, то вас ждут в приюте.
В день города (8 июля, начало в 16.00) пройдет выставка собак на городском стадионе. Необходимо набрать людей-волонтеров для сопровождения приютских хвостов. Нужны активные, нестеснительные, сильные и ответственные волонтеры в возрасте от 13 лет, умеющие контролировать собаку и готовые показать хвостатого во всей красе.
Перед выставкой пройдет репетиция, поэтому не нужно бояться, что что-то не получится, все объяснят и покажут.
Желающих помочь собакам обрести хозяев просят писать в лс Епяковой Елене.
Комментарии