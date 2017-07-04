К Дню города в Карелии ищут волонтеров для показа собак

В Суоярви приют для животных ждет помощников.

В группе города ВКонтакте появилась информация о том, что приюту для бездомных животных нужна помощь волонтеров.

Если вы любите собак и готовы посвятить 1,5-2 часа хвостатому другу, то вас ждут в приюте.

В день города (8 июля, начало в 16.00) пройдет выставка собак на городском стадионе. Необходимо набрать людей-волонтеров для сопровождения приютских хвостов. Нужны активные, нестеснительные, сильные и ответственные волонтеры в возрасте от 13 лет, умеющие контролировать собаку и готовые показать хвостатого во всей красе.

Перед выставкой пройдет репетиция, поэтому не нужно бояться, что что-то не получится, все объяснят и покажут.

Желающих помочь собакам обрести хозяев просят писать в лс Епяковой Елене.