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Новости. Экономика
07:25, 20 Сентября 2017

К Дню республики в Беломорске отремонтируют дороги и снесут ветхие здания


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Карелия отметит в 2018 году свой день рождения в Беломорске, план по приведению в порядок которого уже готов.

Как рассказали в правительстве республики, избранный Глава Карелии Артур Парфенчиков утвердил План мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня республики в 2018 году, который пройдет в Беломорске. В плане - более 60 пунктов.
Так, к празднику планируется провести ремонт автодороги Пушной-Беломорск, фасада здания и помещений Детской школы искусств им. А.Ю. Бесолова.

На улице Строительной в Беломорске намечена реконструкция футбольного поля. Также в городе будут покрашены фасады зданий, снесен ряд ветхих домов, заменены опоры уличного освещения, обустроены несколько автомобильных стоянок, отремонтированы улицы Октябрьская, Ленинская, Рабочая и Солунина.

Благоустройство ждет и несколько населенных пунктов Беломорского района. В Золотецкой школе сделают ремонт спортзала, в поселке Сосновец запланировано обустройство спортивной площадки, а в селе Сумский Посад - детского парка здоровья и отдыха.

По сообщению правительства республики, предполагается также улучшение материально-технической базы учреждений культуры района. Беломорская центральная районная больница должна пополниться новой медицинской техникой: сюда планируется приобрести электрокардиографы, ультразвуковой сканер, аппараты суточного мониторирования ЭКГ.

"План культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню республики, разнообразный и насыщенный. В Беломорске пройдут фестивали "Поморский берег", "Душа Карелии", летний фестиваль по стритболу "Кубок Поморья" и футбольный турнир среди детских и ветеранских команд, состоится "Поморская свадьба", торжественное открытие после реконструкции защитного павильона над наскальными изображениями "Бесовы следки". Также будут организованы различные выставки, акции, конкурсы и праздничные мероприятия", - пишут на сайте правительства.

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