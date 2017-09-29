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Новости. Культура
14:04, 29 Сентября 2017

К нам идет фестиваль

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В Международный день музыки, 1 октября, в Карельской филармонии откроется фестиваль "Осенняя лира", на котором выступят известные российские и зарубежные исполнители и, конечно, наши любимые карельские артисты.

Стартует фестиваль в 16.00 с открытия выставки петрозаводских художников-любителей "Такие вот цветочки", на которой будут представлены натюрморты и пейзажи с цветами. Главной героиней выставки станет сирень. И, поверьте, сирени на ней будет много: от наивных, но трогательных детских рисунков до серьезных, а порой фантастичных работ взрослых. Настроение при осмотре экспозиции поможет создать фортепианная музыка Шуберта и Шопена в исполнении Ксении Лубянцевой. Для полноты впечатления можно будет сделать селфи с самим композитором Францем Петером Шубертом на осенней скамеечке в фойе филармонии.

В этот же день в 18.00 в большом зале филармонии на концерте "Метаморфозы" можно будет услышать прославленного музыканта-гобоиста Алексея Уткина и Государственный академический камерный оркестр России, которым он руководит. Программа вечера предлагает слушателям пережить целый ряд чудесных превращений музыкального искусства со времен Иоганна Себастьяна Баха до наших дней.

И, наконец, информация для настоящих меломанов: только 1 октября – в честь Дня музыки - в кассе филармонии билеты на все концерты месяца будут продаваться с 15-процентной скидкой.

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