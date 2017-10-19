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Новости. Общество
07:25, 19 Октября 2017

К середине октября в Карелии благоустроили по приоритетному проекту только половину дворов

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В рамках программы "Комфортная городская среда" в республике завершены работы на 87 из 162 территорий.

По состоянию на 16 октября, в Карелии полностью выполнены работы по благоустройству в 87 дворах (53,7 процента ), на 13 общественных территориях (37,1 процента) и в восьми городских парках (66,7 процента). В настоящее время ведутся работы на 71 дворовой и 20 общественных территориях, а также в трех парках. Пока даже не приступали к реализации работ по проекту в трех дворах Петрозаводска и одном дворе в Надвоицком городском поселении.

Такие данные вчера привела исполняющая обязанности начальника отдела организационной и аналитической работы Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Ирина Мартьянова на заседании круглого стола "Городская среда: вопросы благоустройства территории". Мероприятие было организовано государственной жилищной инспекцией республики и региональным штабом Общероссийского народного фронта в Карелии.

Как отметила Мартьянова, в Петрозаводске проблема с реализацией проекта в трех дворах возникла при заключении договоров между управляющими организациями и подрядчиками, возникли разногласия по сметной стоимости работ. В Надвоицах подрядная организация до сих пор не поставила оборудование для детской площадки, поэтому к работам по благоустройству дворовой территории и не приступали.

Среди причин затягивания сроков выполнения работ в Минстрое называют необходимость выполнения допработ: по многим объектам сметная документация была составлена, но по результатам аукционов произошла экономия средств, которые пустили на дополнительные работы по благоустройству. В Медгоре, Пиндушах, Ляскеля, Ладве, Шуе, Сортавала сроки затягиваются именно по этой причине.

В некоторых поселениях подрядчики исправляют недоделки, выявленные в результате приемки работ. А на ряде объектов подрядные организации срывают сроки исполнения контрактов. От недобросовестных подрядчиков пострадали Питкяранта, Вяртселя и Сортавала.

Как рассказала сопредседатель регионального отделения ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в Карелии Анна Лопаткина, к общественникам поступают жалобы от жителей Сортавала и Питкяранты на подрядчиков, которые должны были заасфальтировать дворовые территории. Люди с лета ждут обещанного асфальта.

Так, на улице Дружбы народов, 19 в Сортавале двор должны были заасфальтировать по контракту до 30 июля, но и в середине октября новый асфальт здесь так и не появился. В таком же печальном положении оказались жильцы домов по улицам Дружбы народов, 13, Победы, 6, Новая 17. Аналогичная ситуация сложилась и в Питкяранте. Здесь работают всего две организации, но они не выполняют работы по договорам, срок которых истек 1 сентября.

"Претензионные работы, которые администрациям поселений рекомендуют сегодня вести представители Минстроя, могут затянуться. Нельзя допустить, чтобы участники программы "Комфортная городская среда" 2017 года остались зимовать с дворами со срезанным асфальтом", - считает Анна Лопаткина.

Все проблемные вопросы с окончанием работ по благоустройству будут рассмотрены 31 октября на заседании Межведомственной комиссии по реализации в республике приоритетного проекта "Комфортная городская среда".

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