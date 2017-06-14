Заместитель министра образования и науки России Вениамин Каганов принял участие в совещании по организации летнего отдыха в Карелии и вспомнил про трагедию на Сямозере.

Федеральный чиновник приехал в Карелию несколько дней назад и посетил несколько лагерей, в том числе те, которые не прошли проверку Роспотребнадзора, а также сегодня провел совещании по детскому отдыху.

"Понимаете, определенный шок он присутствует в Карелии, по всей стране, связанный с теми событиями… и каждый старается сделать все возможное. Я думаю, что нам нужно спокойно, без паники с пониманием ситуации, с пониманием необходимости безопасного летнего отдыха, который должен быть, двигаться и менять эту ситуацию", - сказал Вениамин Каганов журналистам.

"Я думаю, что в этом году Карелия должна сделать все, чтобы уйти от неожиданного имиджа, который сформировался в прошлом году, и опять быть республикой доброжелательной, гостеприимной и безопасной для тех, кто находится на ее территории. К сожалению, такие трагедии не проходят бесследно", - отметил замминистра.

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.