Новости. Общество
12:07, 14 Июня 2017

"К сожалению, такие трагедии не проходят бесследно"

По теме

"Потихоньку соберу родственников, подружек. Накрою на стол": Валентина Пивненко отмечает юбилей
14.06.17 15:19
Число семей, получающих детские пособия по 11-12 тысяч рублей, в Карелии выросло на 20%
14.06.17 14:58
Заказать пиццу с доставкой по городу
14.06.17 14:50
Все новости
Загрузка...

Заместитель министра образования и науки России Вениамин Каганов принял участие в совещании по организации летнего отдыха в Карелии и вспомнил про трагедию на Сямозере.

Федеральный чиновник приехал в Карелию несколько дней назад и посетил несколько лагерей, в том числе те, которые не прошли проверку Роспотребнадзора, а также сегодня провел совещании по детскому отдыху. 

"Понимаете, определенный шок он присутствует в Карелии, по всей стране, связанный с теми событиями… и каждый старается сделать все возможное. Я думаю, что нам нужно спокойно, без паники с пониманием ситуации, с пониманием необходимости безопасного летнего отдыха, который должен быть, двигаться и менять эту ситуацию", - сказал Вениамин Каганов журналистам.

"Я думаю, что в этом году Карелия должна сделать все, чтобы уйти от неожиданного имиджа, который сформировался в прошлом году, и опять быть республикой доброжелательной, гостеприимной и безопасной для тех, кто находится на ее территории. К сожалению, такие трагедии не проходят бесследно", - отметил замминистра.

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

По теме

"Потихоньку соберу родственников, подружек. Накрою на стол": Валентина Пивненко отмечает юбилей
14.06.17 15:19
Число семей, получающих детские пособия по 11-12 тысяч рублей, в Карелии выросло на 20%
14.06.17 14:58
Заказать пиццу с доставкой по городу
14.06.17 14:50
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2017-06-14 14:47:25
А ,то ,что три ( из 6) лагеря не подготовлены к детскому отдыху из-за бездеятельности органов управления и контролирущих деятелей не заинтересовал высокого чиновника? Цирк ,лагерей мизер и те не готовы.
Онего
2017-06-14 14:31:05
А он забыл как детей приобщали к парашютному спорту и сколько их погибло? Эх веня веня...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2017, 10:23
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалась
09.06.2017, 11:26
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя 
13.06.2017, 10:40
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи"
13.06.2017, 13:23
Стало известно, когда закончится дождь в Карелии
07.06.2017, 16:08
Руководитель аппарата Заксобрания Карелии пойман пьяным за рулем
07.06.2017, 09:25
Личинки червей нашли в муниципальном бассейне на Хейкконена

Аналитика

13.06.2017 12:48
Политкухня
"Понадобится больше следователей" 1
В Карелии выборы главы республики будут проводиться после 15-летнего перерыва. Что  принципиально новое ждет избирателей? 
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 6
13.06.2017 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  30
09.06.2017 11:26
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Выборы для Парфенчикова 13
07.06.2017 11:52
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:47
Частная жизнь
"Я шумиху не люблю" 3
Валентина Николаевна Пивненко отмечает "тихий" юбилей.
Первый внедорожник SKODA KODIAQ: открытие нового мира
Сегодня 09:15
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 3
13.06.2017 13:28
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов
09.06.2017 14:57
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
13.06.2017 12:13
все фото и видео

Афиша

В театрах (1)
Корсар
Концерты завтра (1)
Show must go on
детям
В кинотеатрах (10)
Мумия
Чудо-Женщина
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Его собачье дело
Анна Каренина. История Вронского
Чужой: Завет
Нелюбовь
Одаренная
Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»