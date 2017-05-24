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12:27, 24 Мая 2017

К участникам соревнований "Дока-2017" приехал руководитель Карелии

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Артур Парфенчиков пожелал удачи слесарям и сварщикам, борющимся за звание лучших.

В Петрозаводске проходит второй этап конкурса профессионального мастерства "Дока-2017" среди работников структуры РКС. Инициатором конкурса выступили "Петрозаводские коммунальные системы» - именно на базе этого предприятия конкурс прошел впервые в 2012 году.

Конкурсанты 23 мая выполняли теоретические задания и оказывали первую медицинскую помощь "пострадавшему" коллеге. А утром 24 мая на территории водоочистных сооружений Петрозаводска начались практические задания: сварщики и слесари под руководством начальников бригад собирали внутридомовые приборы учета.

В конкурсе участвуют девять команд из разных уголков России – Самары и Тольятти, Перми и даже Благовещенска. Петрозаводск представляют сразу две команды.

Поприветствовать участников приехал врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Он порадовался, что конкурсантам сопутствует хорошая погода, и отметил, что во время вчерашнего последнего звонка в гимназии № 17 узнал: большая часть ребят выбрала для сдачи ЕГЭ по физике, а это говорит о высоком интересе к инженерным и рабочим специальностям. Парфенчиков пожелал участникам конкурса честных соревнований и удачи.

- Такие мероприятия способствуют повышению статуса престижа рабочих специальностей. Хочу пожелать, чтобы конкурс развивался, и мы в лице правительства Республики Карелия готовы оказывать содействие, способствовать тому, чтобы конкурс становился все более массовым, - сказал руководитель республики.

Мастера продолжают трудиться, результаты их труда оценить компетентная комиссия. Победители и призеры станут известны вечером.

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Комментарии

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2017-05-24 13:37:09
К нам приехал, к нам приехал...
А работать, дорогОй?
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