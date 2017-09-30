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Новости. Политика
13:34, 30 Сентября 2017

К водопадам "Белые мосты" проложили дорогу

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Важнейшие туристические объекты Приладожья становятся доступнее для туристов, сообщили в правительстве Карелии.

Новые автомобильные пути к памятнику природы "Белые мосты" и горному парку "Рускеала" позволят быстро добраться туда жителям и гостям республики.

Ход строительства дорог в рамках своей рабочей поездки в Северное Приладожье проинспектировал 29 сентября глава Карелии Артур Парфенчиков.

Водопад "Белые мосты" в Питкярантском районе и горный парк "Рускеала" неподалеку от Сортавалы входят в туристско-рекреационный кластер "Южная Карелия". На развитие инфраструктуры этих объектов выделены федеральные средства.

"В рамках в том числе государственно-частного партнерства мы строим здесь две дороги, проводим электричество, планируем создать гостиничные комплексы", – отметил Артур Парфенчиков.

Как рассказала заместитель гендиректора ООО "ПТО "Питкяранта" – компании, которая вкладывает средства в развитие туристического комплекса "Белые мосты", Ирина Каковка, строители подъезда к водопаду столкнулись с трудностью – большим количеством скальных пород. Из-за этого темпы работ несколько замедлились. Кроме того, для проведения линии электропередач необходимо получить разрешение у руководства компании "РЖД", поскольку ЛЭП будут пересекать железную дорогу.

Руководитель региона пообещал обсудить этот вопрос на встрече с начальником Октябрьской железной дороги Владимиром Голоскоковым.

"Пока мы строим, то можем оценить поток проезжающих туристов. Интерес к водопадам огромный. Построив дорогу, мы рассчитываем привлечь еще больше людей", – сказала Ирина Каковка.

Дорогу к Белым мостам» протяженностью около 10 километров планируется сдать в следующем году.

Полным ходом идут работы по возведению асфальтовой автодороги к горному парку "Рускеала" – взамен действующей, которая проходит по населенному пункту.

Создатель популярного туристического комплекса "Рускеала" Александр Артемьев сообщил Главе республики о том, что рядом с новой дорогой расположится автостоянка на 300 мест, информационный центр, кафетерий. Ближе к воде будут обустроены места для кемперов.

По прогнозам министра культуры Алексея Лесонена, строительство новых дорог к "Белым мостам" и "Рускеале" позволит в разы увеличить количество туристов, посещающих Северное Приладожье и Карелию в целом.

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