12:14, 26 Мая 2017
Кафе без спиртного не хватает на набережной Петрозаводска, показал опрос
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Большинство читателей "Столицы на Онего" высказались за установку на набережной Онежского озера кафе без спиртного.
За этот вариант ответа проголосовали 38% (312) респондентов.
Вернуть на набережную шашлыки, спиртное и громкую музыку, как это было раньше, хотят 26% (214) читателей.
Ждут ремонта дорожек 18% (149) опрошенных.
Еще больше тренажеров и велодорожек желают 15% (128) проголосовавших.
Всего в опросе приняли участие 804 читателя.
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