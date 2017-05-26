Кафе без спиртного не хватает на набережной Петрозаводска, показал опрос

Большинство читателей "Столицы на Онего" высказались за установку на набережной Онежского озера кафе без спиртного.

За этот вариант ответа проголосовали 38% (312) респондентов.

Вернуть на набережную шашлыки, спиртное и громкую музыку, как это было раньше, хотят 26% (214) читателей.

Ждут ремонта дорожек 18% (149) опрошенных.

Еще больше тренажеров и велодорожек желают 15% (128) проголосовавших.

Всего в опросе приняли участие 804 читателя.