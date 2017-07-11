Стало известно, сколько в Карелии продержится жара

Синоптики рассказали, что ожидать от погоды на этой неделе.

Как сообщили сотрудники Карельского Гидрометцентра, в течение ближайших трех дней жители республики смогут наслаждаться теплом. Однако уже с завтрашнего дня ожидается приход очередных циклонов, поэтому начнутся дожди, и местами – очень сильные.

При этом температурный фон останется высоким. Ночью температура воздуха будет равняться +12+17 градусам, днем составит +17+22 градусов, местами до +27.